Vali Arslantaş, halk otobüslerini denetledi

Otogar durağından halk otobüsüne binen Vali Ali Arslantaş, ilk olarak şoförle bir süre görüşerek uygulanan tedbirlerle ilgili kendisine sorular yöneltti. Toplu olarak kullanılan alanlar için alınan tedbirlerin çok önemli ve hassas olduğunu vurgulayan Vali Arslantaş, başta maske olmak üzere, otobüslerdeki oturma düzeni ve mesafeye uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

HES kodu uygulamasının aksayan yönlerini tespit etti ve sağlık teşkilatı ile belediyeleri sistemin bir an önce uyumlu hale getirilmesi konusunda uyaran Vali Arslantaş, vatandaşlarla beraber kısa bir süre yolculuk yaptı. Vali Arslantaş, duraklardan binen yolculara da kurallara uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunarak, pandemiyle mücadelede elde edilecek başarıda toplumun bütün kesimlerinin duyarlılığı ve alınan tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.