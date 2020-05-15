Vali Ali Fuat Atik göreve başladı

Belediyenin, devletin ve halkın belediyesi olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, "Bugün itibariyle Siirt Belediye Başkanlığı görevime başlamış bulunmaktayım. Siirt’imize hayırlı uğurlu olsun, Valiliğimizde bugüne kadar uygulamış olduğumuz vatandaş odaklı yönetim ve hizmet anlayışını, belediye teşkilatımızda da devam ettireceğiz. Belediyemiz devletin belediyesidir. Belediyemizin hizmetlerini halk ile buluşturup inşallah sorunsuz bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Öte yandan görevlerinden alınan aynı partili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'ün yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın yerine de Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç da görevlerine başladı.