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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 18:39,Son Güncelleme:

Vali Akbıyık'tan şehit Bedirhan bebeğin adının verildiği üs bölgesine ziyaret

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Vali Akbıyık'tan şehit Bedirhan bebeğin adının verildiği üs bölgesine ziyaret
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HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Akbıyık, 31 Temmuz 2018'de  PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, eski adı Kalane olan, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Akbıyık'a Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk' de eşlik etti. Vali Akbıyık, üs bölgesinde görev yapan askerlerin kurban bayramını kutladı. Askerlerle bir süre sohbet eden Akbıyık, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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