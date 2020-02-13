Valentine's day ne demek? Aziz Valentine kimdir?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Valentine's Day yani Türkiye'de bilinen adı ile Sevgililer Günü adını ünlü bir azizden alıyor, ancak kim olduğu hakkında birkaç hikaye var. St Valentine hakkındaki popüler inanç, MS üçüncü yüzyılda Roma'dan bir rahip olduğu yönündedir.

İmparator II. Claudius, evli erkeklerin kötü asker olduğunu düşündüğü için evliliği yasaklamıştı. Valentine bunun haksız olduğunu hissetti, bu yüzden kuralları çiğnedi ve evlilikleri gizlice ayarladı. Claudius öğrendiğinde, Valentine hapse atıldı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Orada, hapishanenin kızına aşık oldu ve 14 Şubat'ta öldürüldüğünde ona "Sevgilinizden" imzalı bir aşk mektubu gönderdi.



Zamanla, St Valentine adı insanlar tarafından sevdiklerine duygularını ifade etmek için kullanılmaya başladı.