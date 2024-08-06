×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Valeler arasında kanlı hesaplaşma

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Vale#Polis
Valeler arasında kanlı hesaplaşma
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

İstanbul’da, iddiaya göre, bir işyerinde vale olarak çalışan Fırat Özbek (27), arkadaşlarıyla Sinan A.’nın (49) çalıştığı kanatçıya giderek taşkınlık çıkardı ve mutfak personelini darp etti.

Haberin Devamı

Bu olaylardan 4 gün sonra Fırat Özbek tekrar kanatçıya giderek taşkınlık çıkardı ve Sinan A.’ya küfretti. Bu durumu kaldıramayan Sinan A., 31 Temmuz 2024’te, 01.00 sıralarında silahını alarak Özbek ve arkadaşlarının ev olarak kullandığı Sarıyer’deki oto yıkamacıya geldi. İçeride yalnız olan Özbek’i silahla vurarak ağır yaralayan Sinan A., hızla olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Valeler arasında kanlı hesaplaşma

10 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri 10 suç kaydı bulunan Sinan A. ile olaya yardım ettiği öne sürülen iş arkadaşı Tamer E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Sinan A. ifadesinde, “Çalıştığım yere gelip bana küfretmişti. Ben de kaldığı yere gidip ateş ettim” diyerek cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Sinan A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Tamer E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Vale#Polis

BAKMADAN GEÇME!