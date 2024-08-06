Valeler arasında kanlı hesaplaşma

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Bu olaylardan 4 gün sonra Fırat Özbek tekrar kanatçıya giderek taşkınlık çıkardı ve Sinan A.’ya küfretti. Bu durumu kaldıramayan Sinan A., 31 Temmuz 2024’te, 01.00 sıralarında silahını alarak Özbek ve arkadaşlarının ev olarak kullandığı Sarıyer’deki oto yıkamacıya geldi. İçeride yalnız olan Özbek’i silahla vurarak ağır yaralayan Sinan A., hızla olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri 10 suç kaydı bulunan Sinan A. ile olaya yardım ettiği öne sürülen iş arkadaşı Tamer E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Sinan A. ifadesinde, “Çalıştığım yere gelip bana küfretmişti. Ben de kaldığı yere gidip ateş ettim” diyerek cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Sinan A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Tamer E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.