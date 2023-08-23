Vale Ogün’ün babası isyan etti: Taziye için bile aramadılar

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İstanbul Bahçeşehir Gölet’teki Affet isimli eğlence mekânında çalışan vale Ogün Tekin (21), otomobil anahtarlarını çalan hırsızları durdurmak isterken öldürüldü. Hırsızlar olay sonrası kayıplara karıştı ve halen bulunamadı. Kıraç Mezarlığı’nda toprağa verilen Ogün Tekin’in ailesi, Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’ndeki evlerinin önünde taziye çadırı kurdu.

‘OĞLUMU KULLANDILAR’

Baba Ergün Tekin taziye çadırında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Acımız çok taze. Karakol bilgi vermiyor. ‘Yakalayacağız, bize güvenin’ dediler. Oğlumun çalıştığı işyeri bir kez dahi telefon etmedi bize. Arabanın sahibini bile bilmiyoruz. Kullandılar oğlumu. Taziye süreci bitince hukuki olarak hakkımızı arayacağız.”

Ogün Tekin’in çalıştığı Affet isimli işyerinin sosyal medya hesaplarından canlı müzik paylaşımları devam etti. İşyeri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ogün’ü ve ailesini çok az tanırdık hatta gömüldüğü yeri bile öğrenemedik. O gece olanları farklı bir olay sanıyorduk. Olayı sonra öğrendik. Allah rahmet eylesin. Yaşadıklarımız bir nebze atlatabilmek için çarşambaya kadar mekânımız kapalı olacak.”

ÇATIŞMA ÇIKTI

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Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları kamera incelemesi sonunda hırsızların izini Hadımköy’de buldu. Hırsızları yakalamak için harekete geçen polislere hırsızlar tarafından ateş açıldı. Hırsızların açtığı ateşin ardından çatışma çıktı. Bu gelişme üzerine bölgeye Terörle Mücadele, Organize Şube ve Özel Harekât Timleri de gönderildi. Bölge polis tarafından ablukaya alındı. Ancak hırsızlar polisle çatıştıktan sonra kaçtı. Kullandıkları çalıntı aracı bir kaç kilometre sonra terk eden hırsızlar başka bir arabayla yine kayıplara karıştı.