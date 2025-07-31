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Vale lüks otomobili pert etti

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#İZMİR#Çeşme#Selen Yalaz
Vale lüks otomobili pert etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 07:00

İZMİR’in Çeşme ilçesindeki zincir otelden çıkış yapan Selen Yalaz, otomobilini istedi. Otelde vale olarak çalışan F.T. kapalı otoparktaki otomobili çıkarmak isterken kaza yaptı.

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Çarpmanın şiddetiyle otomobilde hava yastıkları açılırken, araca pert raporu verildi. Polis tarafından tutulan tutanakta, F.T.’nin araçla otopark içerisinden sola dönüş için manevra yaparken sürüş hakimiyetini kaybederek beton sütuna aracın sağ ön kaput, ön tampon, sağ çamurluk kısımlarıyla çarpması neticesinde tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Kaza, otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Otomobilin sahibi Selen Yalaz, olaydan 45 dakika sonra durumun kendisine söylendiğini belirterek, “Gece müdürü olduğunu öğrendiğim biriyle otoparka indik ve aracımın halini gördüm.Türkiye’de ne yazık ki vale terörü var. Görüntüleri izlediğimde arabam hunharca kullanılmış. Otoparkta yüksek hızla vale aracı kullanmış. Bunu da geçiyorum otelin müdürü bana, ‘Olur böyle şeyler’ diyor. Sonrasında otelin sahiplerinin, ‘Bizim valeler duvarda bir şey denemiş’ dediğini duyuyoruz. Hem büyük bir mağduriyet yaşadık hem de krizi yönetemediler. Üstüne üstlük benden 400 lira vale ücreti alındı. Olay sonrasında geri bile vermediler. Hukuki olarak takipçisi olacağız” diye konuştu.   

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Vale lüks otomobili pert etti

Vale lüks otomobili pert etti

 

 

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#İZMİR#Çeşme#Selen Yalaz

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