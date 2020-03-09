Vakur ne demek? Vakur nedir? Vakur TDK kelime anlamı

Vakur kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadan dilimize geçen vakur kelimesi günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır. Çok fazla kullanılmadığı için çoğu kişiler tarafından vakur kelimesinin anlamı bilinmemektedir. Bu sebeple vakur nedir? Sorusu sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Ayrıca vakur kelimesi İslam'da da geçmektedir. Türk Dil Kurumuna göre ise tek bir anlamı bulunmaktadır.



Vakur Nedir?

Vakur kelimesi aslında bir sıfattır. Kelime anlamı ise ağırbaşlı veya onurlu demektir. Günümüzde ağırbaşlı ve onurlu kelimesi çok sık kullanılsa da vakur kelimesi az kullanılmaktadır. Genellikle ağırbaşlı kişilere veya bir olay karşısında onurlu kişiler için söylenebilecek bir sözdür. Dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır.

Vakur Ne Demektir?

Vakur kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Türkçede tek bir anlamı bulunmaktadır. Dilimizde sıfat haliyle kullanılan bu kelime ağırbaşlı veya onurlu anlamına gelmektedir. İslam dininde de bu kelime geçmektedir. İslam dinine göre vakur şerefli olmak, onurlu olmak, temkinli olmak, ağırbaşlı olmak anlamlarında kullanılmaktadır. İslam'da da kelime anlamı aynıdır. Yani vakur kelimesi şerefli, onurlu, ağırbaşlı kişiler için kullanılan bir kelimedir.

Vakur Kelimesinin Türk Dil Kurumunda Anlamı Nedir?

- Ağırbaşlı, onurlu.