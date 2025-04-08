‘Vakumlu kombi’ ABD’de yarışacak

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Fuar, bilim alanında “Liselilerin Oscarı” olarak tanımlanıyor. Gültekin’in de aralarında bulunduğu ekip, danışman öğretmen Ahmet Arpacı, 11’inci sınıf öğrencisi Muhammed Emre Dalaklı ve 10’uncu sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Bağcı’dan oluşuyor. Gültekin projeyi ve bu uygulamayla nasıl su tasarrufu sağlanabileceğni şöyle anlattı:

DUŞTA SU İSRAFINI ENGELLİYOR

“Sıcak su musluğu açıldığında önce kombinin sıcak su çıkış borusunda sıcak suyun olup olmadığı kontrol ediliyor. Sıcak su borusunun ucundaki sensör boruda soğuk su olduğunu fark ederse kombiye giren şebeke suyunu kesiyor. Devreye vakumlama ünitesi giriyor ve kombi ile musluk arasındaki boruda bulunan soğuk suyu kombiye doğru çekerek hazneye topluyor. Isınan su boşa akıtacağı soğuk su yerine bir boşluk ile karşılaşmış oluyor. Yani sadece musluğu açıp sıcak su gelmeden önce kısa bir süre borudaki havanın boşalmasını bekliyoruz.”