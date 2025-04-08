×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Vakumlu kombi’ ABD’de yarışacak

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Enes Gültekin#Vakumlu Kombi#ABD
‘Vakumlu kombi’ ABD’de yarışacak
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 07:00

Yusuf Enes Gültekin, İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi. Geçtiğimiz yıl Tokat Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi’nde takım arkadaşlarıyla birlikte geliştirdiği Vakum Özellikli Kombi Projesi, bu yıl ABD’de 75’incisi yapılacak Regeneron ISEF 2025 Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda teknolojik tasarım alanında yarışacak.

Haberin Devamı

Fuar, bilim alanında “Liselilerin Oscarı” olarak tanımlanıyor. Gültekin’in de aralarında bulunduğu ekip, danışman öğretmen Ahmet Arpacı, 11’inci sınıf öğrencisi Muhammed Emre Dalaklı ve 10’uncu sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Bağcı’dan oluşuyor. Gültekin projeyi ve bu uygulamayla nasıl su tasarrufu sağlanabileceğni şöyle anlattı:

DUŞTA SU İSRAFINI ENGELLİYOR

“Sıcak su musluğu açıldığında önce kombinin sıcak su çıkış borusunda sıcak suyun olup olmadığı kontrol ediliyor. Sıcak su borusunun ucundaki sensör boruda soğuk su olduğunu fark ederse kombiye giren şebeke suyunu kesiyor. Devreye vakumlama ünitesi giriyor ve kombi ile musluk arasındaki boruda bulunan soğuk suyu kombiye doğru çekerek hazneye topluyor. Isınan su boşa akıtacağı soğuk su yerine bir boşluk ile karşılaşmış oluyor. Yani sadece musluğu açıp sıcak su gelmeden önce kısa bir süre borudaki havanın boşalmasını bekliyoruz.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Enes Gültekin#Vakumlu Kombi#ABD

BAKMADAN GEÇME!