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Vakum bombası nedir?

#Vakum Bombası#Vakum Bombası Nedir#Vakum Bombası Özellikleri
Vakum bombası nedir

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna'da vakum bombası kullandığını açıklarken, iki uluslararası insani yardım kuruluşu da Rus askeri güçlerinin sivil alanlarda, yasaklanan misket bombalarını kullandığını iddia etti. Açıklama ardından vakum bombası ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, vakum bombası nedir? İşte vakum bombası hakkında bilgiler...

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Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, yüksek yanıcılığa sahip bir maddenin hedefin rakımına göre önceden ayarlanan belirli bir irtifada atmosferdeki oksijen ile termokritik bir hava-yakıt oranında karıştırılması, daha sonra bu karışımın bomba düzeneğine dahil elektronik bir fitil ile ateşlenmesi sonucu ortaya çıkan devasa alev topu ve basınç dalgası ile nüfuz alanındaki hedeflerin etkisiz hale getirilmesi prensibini kullanan silahlara denir. Ayrıca yakıt-hava patlayıcılar, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum (boşluk) bombaları olarak da isimlendirilen bu silahlar konvensiyonel patlayıcılı bombalara nazaran birim hedef alanı ve uçak tarafından taşınan birim ağırlığa göre çok daha yüksek bir basınç tahribatı ve dolayısıyla maliyet etkinlik sunmaktadır.

Termobarik bomba, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

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Uçaktan atılan termobarik bombasının birinci haznesi belirli bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine serilir. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol, ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. 

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