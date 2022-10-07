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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

ALT DÜZEYDE GÖRÜŞÜLÜYOR

“Esad ile şu an için görüşmem söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam. Vakti saati geldiğinde Suriye’nin başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Alt kademede zaten görüşmeler sürüyor. Rusya - Ukrayna savaşı atılacak adımları etkiledi. Diğer yandan koalisyon güçlerinin etkinliği var. Başta ABD olmak üzere terör örgütüne silah yardımları yapılıyor. Vakti geldiğinde Amerikalı yetkililerle bunları görüşerek Suriye’nin kuzeyini bunlardan arındırmak istiyoruz.

İKİ LİDERLE GÖRÜŞEN TEK LİDERİM

Ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü takdirle karşılanıyor. Şu an iki liderle çok rahat görüşebilen tek lider benim. Tüm zorluklarına rağmen tahıl koridorunun açılması ve eseri takasının sağlanmasını önemli bir diplomatik başarı olarak nitelendiriyoruz. Şu ana kadar dünya pazarlarına 6 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda ürününün sevkıyatı gerçekleşti. Bu arada Rusya’nın gübresini de yine alıp Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere gönderme gayreti içinde olacağız. Türkiye’nin her iki tarafla da konuşabilen, iki ülkenin de güven duyduğu bir konumda olabilmesi giderek daha iyi anlaşılıyor. Yarın (bugün) Putin’le bir görüşmem olacak.

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PAŞİNYAN’IN TALEPLERİ OLDU

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la görüşmemiz oldu. Zaten özel temsilcilerimiz vasıtasıyla görüşmeler karşılıklı devam ediyor. Biz de kendisiyle görüşmemizi samimi bir havada gerçekleştirdik. Bu görüşmede bazı talepler söz konusu oldu. Bu talepleri özel temsilcilerimize ve bakanlarımıza ilettik. Görüşmeler gerçekleştikten sonra biz de gereken adımları atacağız.”

Erdoğan, Prag’a gelişinde Türkler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı kendisini karşılayanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

İSVEÇ’E BAKIŞIMIZ OLUMLU DEĞİL

“FİNLANDİYA ile ilişkilerimiz İsveç’e göre daha farklı. Çünkü Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil ama İsveç öyle. Finlandiya-İsveç noktasında NATO’nun bir karar vermesi gerekir. NATO bu kararı Finlandiya yönünde verirse biz de elimizden geleni yaparız. İsveç’te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği sürece, parlamento da bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç’e bakış açımız olumlu olmayacaktır.”

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YUNANİSTAN’A BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ CEVABI

“Türkiye’nin hiçbir ülkenin egemenliğinde, toprağında, hak ve hukukunda gözü yoktur. Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi defaatle dile getirdik. Bizim Yunanistan’la görüşeceğimiz bir şey yok, zaman içinde temenni ederim ki bir görüşme fırsatı yakalarız.



(‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözlerinin hatırlatılması üzerine) Konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara cevabımız ‘bir gece ansızın geliriz.’ Bunu böyle bilmeleri anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre onlar da anlamıştır.”

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AST AB’YE ALTERNATİF DEĞİL

“Avrupa Siyasi Topluluğu’nun kıtamızdaki sorunların ele alınması ve ortak sorunların çözümü için tam zamanı olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte bu platformun AB genişleme politikasına bir alternatif olmadığını belirtmek istiyorum. Bu platformumuzun, üyelik sürecimize halel getirmemesini vurguladık. Türkiye’nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığını, dahası bunun Avrupa Birliği’nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim.”