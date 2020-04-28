Vakit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Vaktin Eş Anlamlısı

Vakit kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden eş anlamlı olarak, ‘zaman’ sözcüğü ile beraber karşılık buluyor. Alışılmış bir işi yapmak ya da bir iş için ayrılmış durum olarak vakit kelimesi kullanılmaktadır.

Vakit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İnsanların herhangi bir işi yapması için bunu alışkanlık haline getirmiş olması ya da belli bir dönem ayırması vakit kelimesi ile tanımlanmaktadır. Bu kelime için ayrıca zaman sözcüğü eş anlamlı olarak kullanım potansiyeli teşkil ediyor.

Vaktin Eş Anlamlısı

Vakit ile beraber zaman kelimesi anlamdaş olarak gündelik yaşamın içerisinde çok sık kullanılmaktadır. Üstelik her iki kelime de eşit oranda yaygın şekilde değerlendiriliyor. Hatta bu konuda zaman kelimesinin biraz daha öne çıktığını söylemek mümkün.

‘’Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık.’’

‘’Bu işi bitirmenin artık zamanı geldi.’’

Siz de tek başına ya da bir cümle içerisinde zaman ya da vakit kelimelerini eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.