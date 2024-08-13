Vakıflarda yabancı öğrenciye ucuz tarife

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VAKIF üniversitelerinin bölümden bölüme farklılık gösteren ve bu yıl yapılan zamlarıyla tepki çeken yıllık eğitim ücretleri, yabancı uyruklu öğrenciler açısından da başka bir boyut kazanıyor. 33.58 TL dolar kurundan bakıldığında vakıf üniversitelerinin ücret tarifesi:

m Sabancı Üniversitesi’de hazırlık ve lisansa kayıt 1 milyon 100 bin TL. Ama bu programlar yabancı öğrencilere 24 bin 500 dolar, yani 822 bin 626.

2 YILLIKLARDA FARK 2 KATI

* İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde mimarlık fakültesinin ücreti yabancı öğrenciler için 9 bin 900 dolar yani 332 bin 452 TL. Aynı bölümler Türklere yüzde 50 bursla 372 bin 500, burssuz 697 bin 500 liraya geliyor. 2 yıllık meslek yüksekokul bölümlerinin ücretinde ise farklar iki katı.

* Beykent Üniversitesi’nde 7 bin 130 dolar yani 239 bin 404 lira olan hukuk fakültesi, yabancı öğrencilere 3 bin 565 dolara yani 119 bin 730 liraya iniyor. Aynı fakültede eğitim yüzde 50 burslu Türk öğrenciler için 280 bin TL.

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TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE ECZACILIK HARİÇ

* İstinye Üniversitesi’nde tıp fakültesi, diş hekimliği ve eczacılık dışındaki bölümlerde yabancılar, Türklerden daha az ücret ödüyor. İç mimarlık ve çevre tasarımı yabancıya 6 bin 900 dolar yani 231 bin 495 TL. Türk öğrenciye ise aynı bölüm yüzde 50 burslu 325 bin lira.

* Bilgisayar mühendisliği bölümünün yabancılar için 268 bin lira olduğu Fenerbahçe Üniversitesi’nde Türk öğrenciler yüzde 25 burslu eğitimi 330 bin TL’ye alabiliyor. Yabancı öğrenciler için İngilizce bölümler 8 bin dolar yani 268 bin 629 lira, Türkçe bölümler ise 6 bin dolar yani 201 bin 455 TL.

CAZİBE MERKEZİ OLSUN DİYE

* Aslıhan Özenç (ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu): “1990’lı yıllarda vakıf üniversitelerinin ve eğitim dili İngilizce olan programların sayısı artmaya başlayınca Türkiye uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapabilecek bir konuma geldi. Ancak ana dili İngilizce olmadığı için bir cazibe sunmak gerekliydi. Ücretlerin nispeten daha düşük olmasının ana sebeplerinden biri bu. Bugün 350 binden fazla yabancı öğrenci mevcut Türkiye’de.”