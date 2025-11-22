Vakıflar Kanunu değişti

Haberin Devamı

Yasa başlıca şu yenilikleri içeriyor:

YILLIK AİDAT ALINMAYACAK

- 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen ve “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak.

SÖZLEŞMELİ SANATÇI

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün koro ve toplulukları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesindeki müzik toplulukları emrinde ses ve saz sanatçısı olarak görevini icra eden ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak başvuranlardan, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sanatsal yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar 28 Şubat 2026’ya kadar Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili kapsamındaki durumlarına uygun sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanacak. Bu şekilde atananların sayısı 72’yi geçemeyecek.

25 BİN LİRA PARA CEZASI

- Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahallin en büyük mülki amirince her bir ilan için 25 bin lira ceza uygulanacak.

- Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalar ile diğer yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri ve ihyası sırasında bu mekanların, bulundukları parsellerde yapılması gereken araştırma, sondaj ve arkeolojik kazılar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nca yapılacak, yaptırılacak.

- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Sermayesi Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak koşuluyla bu şirketlere doğrudan kiraya verilebilecek.