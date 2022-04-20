Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Ayasofya Camii' açıklaması! İşte 'İmparator Kapısı'ndaki tahribatın nedeni...

#Ankara#Ayasofya Camii#İmparator Kapısı
Vakıflar Genel Müdürlüğünden Ayasofya Camii açıklaması İşte İmparator Kapısındaki tahribatın nedeni...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Ayasofya Camii'nin 'İmparator Kapısı'ndaki aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak dokunma sonucu oluştuğu belirtilerek, "Ayasofya Kebir Camii İmparator Kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya Camii'nin 'İmparator Kapısı'nın tahribatına ilişkin paylaşım ve haberler üzerine açıklama yapıldı. Ayasofya Camii'nin 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açıldığı hatırlatılarak, "İbadete açıldığı günden bu yana aynı zamanda bir Külliye olan Ayasofya Kebir Camii’nin birçok restorasyon çalışması ve ihyası Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz nezdinde tamamlanmıştır ve gerekli yerlerde devamlılığı sağlanmaktadır. Türbeleri, Sibyan Mektebi, Muvakkıthaneleri ile bir Külliye olan Ayasofya Kebir Camii'nin çalışmaları, restorasyonu, ihyası titizlikle sürdürülmektedir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir" denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ayasofya Camiinin İmparatorluk Kapısındaki tahribata incelemeAyasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata incelemeHaberi Görüntüle

Ayasofya Kebir Camii imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak bir dokunma sonucu oluştuğu kaydedilerek, "Ayasofya Kebir Camii İmparator Kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari bir teknik olmak üzere 2 müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir" denildi.

Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır." 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Ayasofya Camii#İmparator Kapısı

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın