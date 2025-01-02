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Vakıflar Genel Müdürlüğü açıkladı... İsfahani Mescidi yeniden ibadete açılıyor

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Kültür
Vakıflar Genel Müdürlüğü açıkladı... İsfahani Mescidi yeniden ibadete açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 13:06

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Ankara'daki İsfahani Mescidi, yarın yeniden ibadete açılacak.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13'üncü yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen İsfahani Mescidi, geçen yıl restorasyona alındı. Restorasyon kapsamında, enjeksiyonlu duvar güçlendirme, özgün duvar yapılarının ortaya çıkartılması, çatı aktarımı, su yalıtımı, mekanik ve kimyasal temizlikle elektrik tesisatının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Restorasyonu tamamlanan mescit, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun katılım sağlayacağı tören ile tekrardan ibadete açılacak. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanı tarafından İsfahani Mescidinden okunacak. (DHA)

Vakıflar Genel Müdürlüğü açıkladı... İsfahani Mescidi yeniden ibadete açılıyor

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Kültür

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