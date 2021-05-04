VakıfBank çalışma saatleri 2021- VakıfBank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

VakıfBank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? VakıfBank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

VakıfBank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. VakıfBank hafta içi her sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren VakıfBank 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Akşam saat 17:00’da mesai bitmektedir. Fakat çalışma saatleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişiklik gösterebilir.

VAKIFBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

VakıfBank hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 09:00 -17:00

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Kapalı

VakıfBank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. VakıfBank merkez şubesine +90 216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya +90 216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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