Vakıf zamlarına yargı freni: En fazla yüzde 79.60

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Beykent Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yüzde 200’e varan ücret artış oranlarına karşın öğrencileri tarafından gerçekleştirilen itiraz ve protestolarla gündeme gelmişti. Üniversitenin bu yıl eğitim ücretlerine uygulayacağı zamlar yargıya da taşındı ve sonuçta vakıf üniversitelerinin talep edeceği zam oranları konusunda emsal teşkil edecek bir karar çıktı.

Gelişmelerin ardından Beykent Üniversitesi, yargı kararının dikkate alındığını ve ücretlerin uygun şekilde güncelleneceğini, daha yüksek orandan kayıt yaptıranların ise paralarının iade edileceğini duyurdu. Bazı vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine uyguladığı yüzde 200’e varan zam oranları tartışma yaratırken konu yargıya da taşındı. Beykent Üniversitesi’nin zam oranlarıyla ilgili Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79.60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verdi.

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EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Avukat Murat Bostan, davaya ilişkin şunları söyledi:

“Okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta hicaptır. Üniversiteler bu şekilde öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirdiler. Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Bu durumda üniversiteler, öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır. Bu dürüstlük kuralına aykırıdır. Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuru ile ihtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik. Karar, emsal teşkil etmektedir. Bunun başka bir örneği şu aşamada yok. Ayrıca açacağımız esas davamızda da artışın yüzde 79 değil yüzde 10 olması şeklinde çabalayacağız. Geçen yıl 11 bin, 12 bin liradan kayıt yaptıran öğrenci arkadaşlarımızın bu yıl 35 bin, 40 bin gibi çok fahiş zamlarla kayıt yaptırmaları kabul edilebilir değil.”

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FAZLA ÖDEYENE FARKI İADE

Beykent Üniversitesi, yüksek oranlı artışlara gerekçe olarak; “2022-2023 kayıt yenileme ücretleri dünyada ve ülkemizdeki olağanüstü ekonomik koşullar nedeni ile zorunlu olarak güncellenmişti” diye açıklama yaptı ve son kararı şöyle duyurdu: “Bu süreçte bazı öğrencilerimizin haklarını yasal zeminlerde aramasının bir sonucu olarak, yargı kararları dikkate alınmış, kayıt yenileme ücretleri; bir önceki yılın ücretleri üzerinden 2022 yılı Temmuz ayı TÜFE oranı olan yüzde 79.60 artış ile belirlenmiştir. Söz konusu oran peşin ödemede geçerli olup, ücretlerini vadeli olarak ödemek isteyenler için vade farkı uygulanacaktır. Bu koşullar altında, kayıt yenileme işlemleri 29 Ağustos -12 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yenileme sürecini gerçekleştirmiş olan öğrencilerimizin varsa iadeleri, çalışmaların tamamlanmasından sonra yapılabilecektir.”

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YÖK BAŞKANI: İNDİRİM YAPIN

YÖK Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerine yönelik indirim çağrısını yineledi: “Sayı vermemekle beraber bir kısım vakıf üniversitesi mütevelli heyeti başkanlarıyla görüşerek öğrencilerimize kayıt yapmaya geldiklerinde gerekli desteği vermelerini istedim. Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yükseköğretim Kurulu olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz. Bazı üniversiteler, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaöğretimle ilgili açıklamalarına binaen ve bizlerin ricalarına binaen geçen seneye nispetle yüzde 30-40 oranında zam yapmış oldular. Bu da hakikaten çok olumlu bir gelişme. Derdimiz bütün öğrencilerimizin yüksek öğretim hakkından istifade edebileceği şekilde fedakarlıkta bulunmak. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.”