Vakıf üniversitelerinde kontenjan azalacak

Konuşmasında 2023-2025 döneminde gerçekleşen kontenjan değişikliklerine ilişkin verileri de paylaşan Özvar, şunları söyledi:

“2023-2025 döneminde toplam kontenjan 1 milyon 90 bin 14’ten, 843 bin 547’ye düşürüldü. Oransal olarak gerçekleşen düşüş yüzde 23 oldu. Bu kontenjanların 107 bin 552’si ikinci öğretim kontenjanlarıydı. 2023-2025 döneminde toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürüldü.

EN FAZLA DÜŞÜŞ ÖĞRETMENLİKTE

Bu lisans programlarında kontenjan sayısı toplamda 117 bin 606 azaldı. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer aldı. Türk dili ve edebiyatı kontenjanları 12 bin 15’ten 3 bin 680’e, tarih kontenjanları 10 bin 658’den 3 bin 646’ya düşürüldü. Fen bilgisi öğretmenliği kontenjanı da 2 bin 864’ten 1219’a düşürüldü.

2026 yılında vakıf üniversitelerinde de bu programlar için kontenjanlar yeniden değerlendirilecek ve indirime gidilecek. Bu kapsamda başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak. Buradaki temel hedefimiz tüm yükseköğretim sisteminde dengeli, sürdürülebilir ve kalite odaklı bir yapı tesis etmek.”