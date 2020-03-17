Vakıf Üniversiteleri paketi

Üzerinde çalışılan YÖK Taslağı’nın içinde öngörülen vakıf üniversiteleri, yeniden düzenlenen maddelerle geniş bir bölüme dönüştü. İktidar partisi milletvekilleri, YÖK’ün hazırladığı metnin, yeniden vakıf üniversitesi yöneticileriyle çalışılması ve birden fazla kurumu içine alan simülasyonla durumun daha iyi saptanmasını önerdi. Görüşler alındıktan sonra yeniden şekillenecek düzenleme, özetle şu hükümleri içeriyor:

BORÇ-GELİR İLİŞKİSİ

“Vakıf üniversitelerinin ekonomik durumlarını sürekli takip edebilmek için mekanizma kurulacak. Bu üniversitelerin ‘döndürülebilir borçlarının bir yıllık öğrenci geliriyle karşılanabilir’ olmasına bakılacak. Ancak, bu kriterin daha ayrıntılandırılması için yeni bir çalışma yapılmasına karar verildi. Bu üniversitelerde ‘borç-gelir’ dengesi oluşturulurken, sadece bir yıllık verilerin yeterli olmayacağına ilişkin görüşler dile getirildi.



Daha önce yapılan düzenlemede, ekonomik güçlüğü aşan üniversitenin yeniden vakfa devrine olanak sağlanırken, bu devrin yapılmaması noktasına gelindi. Ancak bunun sakıncaları da ayrıca masaya yatırılıyor. Eğitim izni verilmese bile, vakfın mal varlıklarının iade edilmesiyle ilgili formül tartışılıyor.

GARANTİ FONU

Vakıf üniversitelerinin ekonomik açıdan sorun yaşamamaları için ‘garanti fonu’ kurulması kararlaştırılmıştı. Her vakıf üniversitesinin olası bir ekonomik krizde kullanılmak üzere, bir yıl süreyle belli bir miktarı fona yatırması planlanıyor. Bu miktarın belirlenmesi ve denetlenmesi görevin, YÖK’te oluşturacak bir kurula verilmesi ele alınıyor.”