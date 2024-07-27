Vakıf üniversiteleri fiyatları: Hangi meslek kaç lira

Haberin Devamı

ÖSYM takvimine göre adaylar için üniversite tercih dönemi 25 Temmuz’da başladı. 2 Ağustos’a kadar devam edecek tercih sürecinde vakıf üniversitelerini seçmeyi planlayan adayların eğitim bütçelerini de düşünmesi gerekiyor. Çünkü 2024-2025 akademik yılı için eğitim ücretlerini açıklayan vakıf üniversiteleri geçen yıla oranla yüzde 100’e varan artışlar yaptı. Tabii ücretler üniversitelere göre farklılık gösterdiği gibi fakülte veya programa göre de değişiyor.

BURS ŞARTI OLANLAR

Çoğu vakıf üniversitesi, tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerini belirlediği puan ve yüzdelik dilim üzerinden alıyor. Yani adayın bu programlarda eğitim görmek için üniversitenin belirlediği yüzdelik dilim ve puan şartını sağlamış olması gerekiyor. Adaylar belirlenen bu yüksek puan ve yüzdelik dilim şartını sağladıklarında burslu olarak okuma fırsatına da sahip oluyor. Burs yüzde 50 ya da yüzde 25 olabiliyor. Böylelikle tıp ve diş hekimliği fakültelerinin ücretleri yüzde 50 ya da yüzde 25 indirimli olarak uygulanıyor.

Haberin Devamı

TIP FAKÜLTESİ 880 LİRA

Dolayısıyla pek çok vakıf üniversitesinde tıp ya da diş hekimliği bölümüne öğrenim görecek adaylar aynı üniversitelerin hukuk, mimarlık, mühendislik gibi diğer popüler bölümlerine göre daha az ücret ödüyor. Burs şartıyla öğrenci alsalar da tıp ve diş hekimliği programlarında senelik ücretler 1 milyon liraya yaklaşabiliyor. Vakıf üniversitelerinde tıp fakültesinin yıllık fiyatı 300 binden başlayıp 880 bin liraya kadar çıkabiliyor. Diş hekimliği fakültesinin ücretleri ise 390 bin lirayla 890 bin lira arasında değişiyor. Puan ve yüzdelik dilim şartı nedeniyle indirim uygulanan eczacılık fakültesinin fiyatları da tıp ve diş hekimliğini takip ediyor. Bu fakülte için fiyatlar 710 bin lirayı bulabiliyor.

HUKUK 1 MİLYON TL

Daha düşük yüzdelik dilimden öğrenci kabul ettikleri için burs şartı aramayan hukuk, mimarlık, mühendislik, psikoloji, işletme gibi diğer popüler bölümler için yıllık 1 milyon liranın üstünde fiyat belirleyen üniversiteler var. Bu alanlarda eğitim görmek isteyenlerin en az 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ayrıca vakıf üniversitelerinin bir kısmı ücretlerini yıllık değil dönemlik belirliyor. Bu da aynı eğitim öğretim yılı içinde ikinci dönem ücretlerde artış ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Haberin Devamı

PİLOTAJ DÖVİZLE UÇUYOR

Eğer aday, pilotaj programını tercih edecekse programda yer alan zorunlu uçuş eğitimleri için de ek bir ücret ödemesi gerekiyor. Bu eğitimler için ücretlendirme Euro ya da dolar bazlı yapılıyor. Üniversitelerde 520 bin lira ile 950 bin lira arasında olan senelik eğitim öğretim ücretine ek olarak zorunlu uçuş eğitimleri 55 bin Euro ile 80 bin dolar arasında, yani yaklaşık 1 milyon 975 bin lira ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişiyor.

TAKSİTTE ÜCRET ARTIYOR

Vakıf üniversitelerinin bir kısmı hazırlık sınıfları için yıllık ayrı bir ücret talep ediyor. Yani aday tarafından seçilen bölümde eğer zorunlu hazırlık sınıfı varsa bölüm için ödeyeceği ücret hazırlık sınıfında geçerli olmuyor. Bu nedenle tercih yapılırken üniversitelerin hazırlık sınıfı için belirlediği yıllık ücretlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı vakıf üniversiteleri açıkladığı ücretlerin peşin fiyatta geçerli olduğunu vurgulayarak taksitli ödemede fark alabileceğine dikkat çekiyor. Taksitli ödemelerde genellikle peşin ücrete yüzde 10 ile 15 arasında ekleme yapılıyor.