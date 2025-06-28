‘Vakıf aşkı’ kâbusa döndü

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N.U. ile Hasan S. arasındaki arkadaşlık, duygusal olarak ilerledi. İlerleyen süreçte Hasan S., ‘Çok zor durumdayım, maddi olarak sıkıştım, yeni bir ev tutmam gerekiyor ancak bunu karşılayamıyorum’ diyerek N.U.’dan büyük miktarlarda para aldı.

DİNDAR SANDI FARKLI HAYATI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre; Hasan S.’nin iyi niyetin suistimal ederek farklı tarihlerde 245 bin lira, 1500 Euro, 19 çeyrek altın ve 17 cumhuriyet altını aldığı belirtilerek, “Hasan S., müvekkilin manevi değerleriyle oynayarak onu evlilik vaadiyle oyalamış, bu süreçte maddi destek almaya devam etmiştir. Müvekkile 6 yıldır yalnız yaşadığını söyleyen Hasan S.’nin başka bir kadınla yaşadığı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte müvekkil ayrılmak istemişse de Hasan S., peşini bırakmamıştır. Hasan S., kız kardeşi ve sevgilisiyle organize hareket ederek müvekkili dolandırmıştır. Hasan S.’nin alkol alan, gece hayatı olan ve başka kadınlarla beraberlik yaşayan birisi olduğunu öğrenen müvekkil, hayatının şokunu yaşamıştır. Müvekkilin tüm altın ve paralarını alan Hasan S., kız kardeşi ve sevgilisi, müvekkili çevreye rezil edecekleri yönünde tehdit ve şantajda bulunmuştur” denildi.

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Hasan S.’nin müvekkiline fiziksel şiddet uyguladığını da dilekçesinde belirtti.