Vakar Ne Demek? Vakar Nedir? Vakar Tdk Kelime Anlamı

Vakar kelimesi kökeni Arapçadan gelen bir sözcüktür. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve hala Türkçede kullanılan bir kelimedir. Ancak yaygın olarak bilinen bir sözcük olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ise ‘ağırbaşlılık’ biçiminde değerlendirildiği görülmektedir.

Vakar Ne Demek?

Bakar kelimesi sözlük anlamı olarak ‘ağırbaşlılık’ şeklinde öne çıkıyor. Bu anlamı üzerinden Türkçede tek başına ya da değişik cümleler ile beraber konuya göre kullanmak mümkün. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse;

‘’Hepsi temiz, hepsi yeni giyinmiş askerin vakarı, efendiliği üstlerinden akıyor.’ H. E. Adıvar

Bu cümle içerisindeki anlamında olduğu gibi ağırbaşlı ifadesi ile beraber Türkçede cümle içerisinde değerlendirilebilir.

Vakar Nedir?

Vakar cümle içerisinde herhangi bir durum ya da konu adına ağırbaşlılığın anlatılabilmesi için kullanılan bir sözcüktür. Özellikle insanlar adına onların ağırbaşlı halini anlatabilmek için kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Gündelik yaşam içerisinde halk arasında çok fazla kullanılan bir kelime değildir. Ancak özellikle edebi eserlerde ve bazı yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir kelime grubu olarak öne çıkıyor. Günlük yaşam içerisinde de bu kelimeyi verdiği anlamı üzerinden kullanabilirsiniz.