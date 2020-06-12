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Haber Giriş: 12.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Vakaların yüzde 85’i iyileşti

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Vakaların yüzde 85’i iyileşti
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Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 763 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85’i iyileşti” dedi. Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 49 bin 190 test yapıldı, 987 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 174 bin 23 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 643’e yükselirken, entübe hasta sayısı 266’ya geriledi. Dün 1021 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 147 bin 860’a ulaştı.

YANILGIYLA TEDBİRLERİ TERK ETMEYİN

Bakan Koca Twitter’dan “Test sayısında 2.5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. ‘Virüsün etkisi azaldı’ yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin” paylaşımı yaptı.

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