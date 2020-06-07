Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük tabloya göre, son 24 saatte 878 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka 169 bin 218’e çıktı. Son 24 saatte, bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu. Dünkü test sayısı 35 bin 846, toplam test sayısı da 2 milyon 303 bin 258 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 591’e, entübe hasta sayısı 269’a düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vakaların yüzde 80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41” dedi.