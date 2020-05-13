Vakaların yüzde 70’i iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı tabloya göre dün 37 bin 351 test yapıldı, 1704 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 141 bin 475 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1045’e, entübe hasta sayısı da 576’ya geriledi. Dün 3 bin 109 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 98 bin 889’a ulaştı.

YAKIN MESAFEDE MASKE YETMEZ

Bakan Koca, mesajında, “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske+sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” dedi.

Koca, Twitter hesabından Bursa’da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı da paylaşarak “Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe” diye uyarıda bulundu.