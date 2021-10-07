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Vakaların yarıdan fazlası 30 yaş altı

#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı#Üçüncü Doz
Vakaların yarıdan fazlası 30 yaş altı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında yaş ortalamasının düştüğünü belirterek, “Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 50’den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır” dedi.

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Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

“Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 50’den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.

10 GÜNDE 300 BİN VAKA

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir. Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır.”

MRNA’DA ÜÇÜNCÜ DOZA GEREK YOK

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“Daha önce açıkladığımız üzere iki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden üçüncü doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.”

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#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı#Üçüncü Doz