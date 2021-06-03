Vakaların en çok azaldığı illerden Samsun'da, halk temkinli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca’nın paylaşımına göre, son bir hafta içinde nüfusa göre 'en çok vaka azalan iller' arasında Samsun 4’üncü sırada yer aldı. Geçen hafta açıklanan verilere göre Samsun’da her 100 bin kişide 97,19 olarak gerçekleşen vaka sayısı bir hafta içinde 55,60’a geriledi. Vakalarda yaşanan düşüş vatandaşları da mutlu etti. Sahillere ve parklara gelen vatandaşlar, bu düşüşten memnun olduklarını ancak dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.







‘DENETİMLER SAYESİNDE VAKA SAYISI DÜŞTÜ’



Halkın biraz daha dikkatli davrandığını belirten Ali Önder, “Önceden çok duyarsızdık, kabullenemedik. Ben kardeşimi koronavirüs nedeniyle kaybettim. O da ‘koronavirüsten bir şey olmaz’ diyordu. Ama bu iş ne zaman kapımıza geldi, durumu anladık. Geçtiğimiz aylarda zirvedeydik, denetimler ve uyarılar sayesinde vaka sayısı düştü. Yaz aylarında ‘zaten sahildeyiz, dışarıdayız’ düşüncesiyle insanlar dikkatsiz davranabilir. Hiçbir şey sağlımızdan değerli değil, duyarlı olalım” dedi.



‘MUTLUYUZ AMA DİKKATİ OLMALIYIZ’



Vaka azalışından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ali Arman, “İnşallah daha iyi olur ve maskemizi de çıkarırız. Kısıtlamalar kaldırıldı ama biz kurallara uyuyoruz. Lokantalar ve kafeler de açıldı, esnaf büyük bir sıkıntı içindeydi. Mutluyuz ama dikkati de elden bırakmamamız gerekiyor. Maske, mesafe kurallarına dikkat edelim, kurallara uyalım. Uymazsak ilerde yine kısıtlamalar olur ve sıkıntıyı yine bizler çekeriz. Herkes kendi görevini yerine getirse sorun olmaz” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara