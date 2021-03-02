Vakaların arttığı Keşan’da bu hafta halk pazarı kurulmayacak

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs haritasında, yüksek riskli kentler arasında yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile cuma günleri kurulan halk pazarı, bu hafta tedbir amacıyla kurulmayacak. Edinilen bilgiye göre, semt pazarlarının ise kontrollü olarak kurulacağı kaydedildi. İlçe merkezi, belde ile köylerde, polis ve jandarmanın denetimlerini artırdığı, dezenfeksiyon çalışmalarının da sürdürüldüğü bildirildi.