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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Vakaların arttığı Gaziantep'te, yağışlar sakinlik getirdi

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Vakaların arttığı Gaziantep'te, yağışlar sakinlik getirdi
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca’nın uyardığı kentte, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı kalabalık caddelerin soğuk hava ve yağmur nedeniyle sakin olduğu görüldü.

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki vaka sayısındaki artışın Kurban Bayramı'na göre yüzde 100 arttığını ifade ederek, tedbirlere uyulması çağrısı yaptı. Vaka artışlarına rağmen insanların sosyal mesafe ve maske kuralına istenilen düzeyde uyulmayan Gaziantep'te, yoğunluğun en fazla olduğu çarşılar bölgesinde bugün ise yağmurlu hava nedeniyle sakinlik yaşandı.

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı.

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