Vakaların arttığı Çanakkale'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış yaşanan 15 kentten biri olan Çanakkale'de, polis ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 26 Kasım'da başlayan ve 29 Kasım tarihine kadar devam edecek olan yoğunlaştırılmış denetimler; başta pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları ile alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yapılıyor.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin işlek caddelerinde şehir içi otobüsler ile taksiler üzerinde denetimlerde bulunarak, sürücülerin bilgilerini ve evraklarını kontrol etti. Polisler, toplu ulaşım araçlarında yolculuk eden vatandaşları da maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Denetimlerin yoğunlaştırıldığı pazar yeri ve çarşıda da yine vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları istendi. Kentte vatandaşların genellikle kurallara uydukları gözlendi.

Vatandaşlardan İbrahim Helvacı, “Maske mesafe ve temizlik konularına lütfen herkesin uymasını rica ediyorum. Yoksa bizim bu koronadan kurtulma şansımız kalmayacak. Sabredelim az kaldı, aşımız da çıkmış. Ne olur mesafe, hijyen konusunda birbirimize saygılı olalım. Vaka sayılarında yüzde 50 artış var, daha sıkı tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Halil Tüm isimli ise, “Herkesin kendiliğinden tedbir alması lazım. Yüzde 50 virüs artışı var, herkes ona göre tedbir alsın. Ben 2 tane maske takıyorum maskelere güvenmediğimde" diye konuştu.

Ayberk Beycan da vaka sayılarında gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, "İnsanların tedbirsizliği, sosyal mesafeye uymamaları, maske takmamaları ve hijyen kurallarına uymamaları nedeniyle vaka sayıları artıyor. Herkes tedbirlere uymalı" dedi.