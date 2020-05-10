Vakalarda düşüş devam ediyor’

Yapılan test sayısına göre, günlük vaka sayılarındaki düşüş dün de devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 137 bin 115 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1168’e, entübe hasta sayısı da 628’e geriledi. Dün 3 bin 84 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 89 bin 480’e ulaştı. Bakan Fahrettin Koca da Twitter’daki mesajında, “Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.