Vakalarda artış var

“Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz. Fark edeceğiniz üzere son bir haftada vaka sayılarında bir yükselme eğilimi var. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor. Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan, artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor.

BAYRAMDA TAVİZ VERMEYELİM

Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı, bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak.

HENÜZ BİTMEDİĞİNİN GÖSTERGESİ

Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır. Aşı programımızın başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi var. Bu salgının henüz bitmediğinin göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz.”

VAKA SAYISI 6 BİN 907’YE YÜKSELDİ

TÜRKİYE’de son 24 saatte 238 bin 867 koronavirüs testi yapılırken, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 63 oldu. 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 61.94, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 29.98 oldu. 1. doz 38 milyon 445 bin 942, 2. doz 18 milyon 611 bin 134, 3. doz 3 milyon 414 bin 676 olmak üzere toplamda 60 milyon 471 bin 752 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Koca, Hakkari’nin kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini açıkladı.

BİONTECH’TE İKİ DOZ ARASI 21 GÜNE İNDİ

Bakan Koca, BioNTech aşısında doz aralığının 21 güne indiğini açıkladı: “Yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz.”

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