Vakalar bir haftada ikiye katlandı! Vali'nin katılımıyla denetim...

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Bakanlığın koronavirüs risk haritasında bir hafta önce 100 bin kişide 102,27 olan vaka sayısı, 22- 28 Ocak tarihlerinde yüzde 155,97 artış göstererek 261,78'e yükseldi. İkinci doz aşılamada yüzde 88,8 ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık koronavirüs denetimi yaptı. Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, halka uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, yeni varyantın çok hızlı yayıldığını ve çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, hem kendi hem de toplum sağlığı için tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu hatırlattı.

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