Vakalar azalsa da korona takip altında

Haberin Devamı

SALGIN konusunda tüm dünyada yaşanan gerileme, toplumları daha rahat bir yaza hazırlarken, biliminsanları çalışmalarını farklı boyuta taşıdı. Koronavirüsün solunum yolu enfeksiyonlarının içinde alacağı paya ilişkin mikrobiyolojik araştırmaların başladığı belirtildi. Bu yıl boyunca görülecek üst solunum yolu enfeksiyonu ve zatürre vakalarının yüzde kaçının COVID-19 kaynaklı olduğu araştırılıyor. Bu oranın yüksek olması beklenirken, sonbahar rakamlarını görmeden rahatlamanın doğru olmadığı belirtiliyor.

TARAMA ÇALIŞMASI

Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı çalışmanın, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde yürütüleceği bilgisi paylaşıldı. COVID-19’un solunum yolu enfeksiyonları içinde ne kadar baskın olduğu araştırılacak. Buna ilişkin verilerin oluşması için önümüzdeki kış aylarındaki verilerin önemli olduğu belirtildi. İstatiksel olarak, solunum yolu enfeksiyonları ve buna bağlı zatürrelerde koronavirüs oranının yüzde 15’in altına düşmeyeceği yorumları yapılıyor. Uzmanlar tedavi yöntemlerini bu çalışmaların belirleyeceğini dile getiriyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sığınmacı izlenimleri Haberi Görüntüle

PANDEMİNİN SEYRİNDE 3 SENARYO

ALMANYA ile Çin’de halen devam eden ve artma eğilimi gösteren koronavirüs vakalarının da yakından izlendiğine dikkat çeken uzmanlar, şu üç senaryonun konuşulduğunu belirtiyor:

1- AŞIYA GEREK KALMAZ: En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görebiliriz.

2-AŞIYA DEVAM EDİLİR: İkinci senaryoya göre virüs evrim geçirmeye devam edebilir, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığı ortaya çıkabilir.

3-YENİ AŞI GEREKİR: En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantları çıkar, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramaması ve yeni aşı geliştirilmesi gerekebilir.

YENİ VARYANT ENDİŞESİ: AT GRİBİ, KÖPEK VİRÜSÜ

Biliminsanları kış öncesi yeni pozisyon almak için dünya genelinde izlemenin devam ettiğini, son olarak Çin’de bir köyde ortaya çıkan at gribinin tedirginlik yarattığını kaydetti. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “At virüsü normalde insanlarda hastalık yapmaz, ancak onlar da mutasyona uğruyor, köpek virüsünden aldığı bir tiple biçim değiştiriyor ve insanlara bulaşma aşamasına gelebiliyor. Bu virüs diğerine şift atıyor. Bu da virüsün yaşama tutunma çabası. Siz mücadele ettikçe, aşı ve benzeri ilaçlarla devreye girdikçe, onlar da hayatta kalmak için biçim değiştiriyor. Önümüzdeki dönemde, koronavirüsü daha az konuşsak bile başka virüsleri konuşmaya devam edebiliriz. Burada önemli olan, bunların normal solunum yolu enfeksiyonu olarak mı, ölümcül sonuçları olan salgın olarak mı yaşanacağı” dedi.

Haberin Devamı

SON TABURCU

SİVAS Numune Hastanesi'nde koronavirüsün ilk başladığı yıldan itibaren pandemi servisi olarak kullanılan ÇAGEM, son günlerde tamamen boşaldı. Kentte 1 hafta önce koronavirüse yakalanan KOAH hastası Nihat Batur (76), merkezde tedaviye alınmıştı. Batur, 6 günlük tedavinin ardından dün taburcu oldu. Pandemi servisinde yatarak tedavi gören son hasta olarak kayıtlara geçen Batur, ambulansla evine götürüldü. Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇAGEM Sorumlusu Uzman Dr. Rağıp Sarıismailoğlu, "Biz ilk hastayı kabul ederken de merkez olarak buradaydık, son hastayı taburcu ederken de COVID ekibi olarak buradayız. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Aşı dozlarımızı tamamlayalım. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşamayalım" dedi.