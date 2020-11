Vakalar arttı, yeni yasaklar geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısında büyük artış yaşanan koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan yeni tedbirleri yaklaşık 3.5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ardından açıkladı:

VİRÜS TEHDİDİ ARTARAK SÜRÜYOR

“1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan virüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanmakla birlikte tehdit artarak sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen hasta ve ölüm sayıları, Avrupa’da ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırılması sonucunu doğurdu. Ülkemizde de İstanbul başta olmak üzere kimi şehirlerimizde ciddi seviyelere ulaşan hasta ve ölüm sayıları çok daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor.

CAN ACITICI TEDBİR KAÇINILMAZ

Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetimiz var. Devlet olarak kısa çalışma ödeneğinden sosyal yardımlara kadar her alanda milletimizin yanındayız. Sanayiciden ihracatçıya, esnaftan işçiye kadar ihtiyaç duyan her kesime destek veriyoruz. Milletimizden, bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet, daha fazla katkı bekliyoruz.

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre;

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

- Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edecek.

- AVM’ler, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak.

- Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.

- Kamu ve özel işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek."

65 YAŞ ÜSTÜ 10.00-13.00

İçişleri Bakanlığı’nın alınan kararlar sonrasında valiliklere gönderdiği genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri 10.00-13.00 arası, 20 yaş altı vatandaşlar 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk uygulaması ise 21 Kasım Cumartesi günü 20.00 ila 22 Kasım Pazar 10.00 ve 22 Kasım Pazar saat 20.00 ila 23 Kasım Pazartesi 05.00 arası gerçekleşecek.

REFORM GÜNDEMİNDEN HİÇ KOPMADIK

"Değişim dinamik bir süreçtir. Ortaya çıkan şartlara ve ihtiyaçlara göre sürekli yeni adımlar gerektirir. Biz reform gündeminden hiç kopmadık. Dünyadaki gelişmelere uygun şekilde sürekli hedef büyüterek, yeni reformlarla yolumuza devam ediyoruz. Hukuk devletinden anladığımız mevzuat devleti değildir. Mayıs’ta paylaştığımız Yargı Reformu Strateji Belgesini bu hakikatler ışığında hazırlamıştık. Darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Demokrasinin işlerliğini arttırarak hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, ekonomi alanında yeni fırsatların güvencesini teşkil edecek yeni adımlar atmaya kararlıyız. Yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye’nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI TASLAĞI

Yeni reformların hazırlıkları içindeyiz. İnsan Hakları Eylem Planı bu hazırlıkların en önemlilerinden biridir. Adalet Bakanlığımız planın ana başlıklarını oluşturdu. Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla çalışılarak taslağa son hali verilecek. Piyasa aksaklıklarının giderilmesi, rekabetçi piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin sağlanması, mülkiyet hakkı, sözleşme serbestisi gibi konular ele alınacak. Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil özgürlükleri koruyan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz. Özgürlük ve güvenlik kavramlarının birbirine karşı değil, birbirini tamamlayacak şekilde hayat bulmasını sağlamakta kararlıyız.

PİKNİK GÖZÜYLE BAKMALARI PEK TABİİDİR

Kapalı Maraş’ın açılmasının stratejik önemini, ziyaretimizin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Milletimiz meselenin ne olduğunu da, orada yaptığımız işin manasını da gayet iyi biliyor. Bu programla Türkiye ile KKTC’yi birbirinden ayırmak isteyenlere en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum.

TÜRKİYE ÇAPINDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

İzmir depreminde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. 30 Ekim saat 14.51’den itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı işlemeye başlamıştır. Tüm planların ve hazırlıkların adeta tıkır tıkır işlediği bir organizasyonla devlet İzmir’e ve İzmirlilere sahip çıkmıştır. Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüşümü çalışmalarını hızlandırıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Dönüşüm çalışmalarında bugüne kadar yaşanan sıkıntıları göz önüne alarak gerekirse yeni düzenlemelere gidebiliriz."