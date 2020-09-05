Vakalar arttı, gözler Ankara'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada “Ankara vaka sayısında İstanbul’u ikiye katladı. En önemli nedeni düğün, nişan ve sünnet törenleri” demişti. Son dönemde artan vaka sayılarıyla gündeme gelen başkentin durumuyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, özel bir araştırma yapılacağını açıkladı: “Kontrolsüz kalabalıklar maalesef bugün Ankara’nın da vaka sayısını ciddi şekilde arttırdı. Ankara başka illerle de trafiği olan bir il. Vaka sayısını neyin tam olarak arttırdığı konusunda bir çalışma yapılıyor. Yakında ayrıntılı açıklama yapılacak. Ancak şunu belirtmek gerekir ki il düzeyindeki tedbirler yetersiz olursa, zorunlu olarak genel tedbire de başvurulacak. Tabii bu hükümetin bir kararı olacaktır.”

ANADOLU’NUN MERKEZİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın da vaka artış nedenlerini şu sözlerle değerlendirdi: “Ankara çok farklı illerden insanları bir arada barındırıyor. Bu kişiler örneğin Çankırı, Çorum gibi memleketlerindeki düğünlere katılıp dönüyorlar. Ankara’da çalışanların neredeyse yüzde 90’ı kamuda. Tedbirsiz davranılıyorsa hastalığın çok insana bulaşmasına neden olmuş olabilirler.”

Ankara, 5 milyonun üzerindeki nüfusu ile Türkiye’nin ikinci büyük şehri. Yaklaşık 414 bin Çorumlu, 369 bin Yozgatlı, 254 bin Çankırılı, 210 bin Kırşehirli, 204 bin Kırıkkaleli yaşıyor. Ankara daha birçok ilden vatandaşa da ev sahipliği yapıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, koronavirüs denetimine katıldı.

‘ANKARALI VİRÜSÜ TATİLDE KAPTI’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ankara’nın 10 günü aşkın süredir Türkiye’de en fazla vaka görülen kent olduğunu belirterek, “Ankaralılar haziran ve temmuzda tatile ya da memleketine gitti. Gittikleri yerde enfekte oldular. Ankaralının kendisi kırsala ve kumsala gitti, virüsü oradan aldı. Ankara’ya geldi, birbirlerine bulaştırdılar. Ankara sıkı tedbirlerle 3-4 haftadan sonra sönümlemeye (azalma) gider. Bunun karşılığında Marmara Bölgesi ve İstanbul, ekim ayından sonra Ankara’dan daha sert bir yoğunlukta olabilir” dedi. (Gizem KARADAĞ/DHA)

GAZİ’DE YOĞUN BAKIM DOLDU

Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Arhan, pandemi sürecinde mart, nisan ve mayıs aylarında Ankara özelinde çok ciddi vaka sayısıyla karşılaşmadıklarını belirtti. Kurban Bayramı sürecinde ve tatil döneminde kent dışına çıkanların Ankara’ya dönmesinin, vaka sayılarının artmasına yol açtığına dikkat çeken Arhan, “Şu anda 3 yataklı servisimiz ve 3 yoğun bakım ünitemizle COVID-19 sağlık hizmetini sürdürüyoruz, servis ve yoğun bakımlarımızda doluluk oranı yüzde 100. Bundan sonrasında COVID-19 için daha fazla kapasite arttırımında COVID-19 olmayan hastalarımıza da sağlık hizmeti sunma zorunluluğumuz ve sağlık personeli kısıtlılığımız nedeniyle çok zorlanıyoruz” dedi. (DHA)