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Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Vakalar arttı, Düzce’de en yoğun caddede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

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Vakalar arttı, Düzce’de en yoğun caddede giriş çıkışlar sınırlandırıldı
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 artışa yaklaştığını açıklamasının ardından Düzce’nin en yoğun caddesi İstanbul Caddesi’ne giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Cadde’ye 3 noktadan giriş verilecek ve bu girişlerde HES kodu zorunlu olacak.

Koronavirüs salgını Düzce’de artışa geçti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 artışa yaklaştığını açıklamasının ardından Düzce’de sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Daha önce Düzce’nin en yoğun caddelerinden birisi olan İstanbul Caddesi’nde alınan tedbirler tekrar geri getirildi. Alınan karar gereği İstanbul Caddesi’ne giriş çıkışlar sınırlandırılıyor. Caddeye bağlı tüm sokaklar bariyerler ile kapatılıyor. Caddeye 3 ayrı giriş ve çıkış noktası olacak. Bu noktalarda HES kodu sorgulamaları yapılacak ve işi olmayan kişiler caddeden içeri alınmayacak. Ayrıca girişlerde ateş ölçerler vatandaşların ateşleri ölçülecek.

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