Toplumun kanayan yarası olmuştu! İki bakanlık proje başlattı: 'Mücadele merkezi' kuruluyor

Son zamanlarda artan dolandırıcılık vakaları üzerine Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir proje hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün bir araya gelerek "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi” projesini ele aldıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi” projemizi ele aldık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'’ın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı, kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyoruz.

Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı; hukuki, idari ve teknik tüm imkânlarımızı seferber ederek mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Toplantımıza katkı sunan Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza ve ilgili birim amirlerimize teşekkür ediyorum.

Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırladıkları projeyi görüştük.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır.

Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür.

Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.