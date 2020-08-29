Vakalar artınca kapanan hastaneler açılıyor

Bu hastanelerden ilk ikisi Ankara Numune Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi oldu. Hastanelerin ilk etapta belli bölümleri kullanılmaya başlayacak. Numune Hastanesi, Ankara Hastanesi’ne, Yüksek İhtisas ise Gülhane’ye bağlı COVID Hastanesi olarak hizmet verecek. Kapanan hastanelerin yeniden açılması kararı, vaka sayılarında artış yaşanan diğer illerde de alınabilecek. Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin açılmasıyla bazı devlet hastanelerinin taşınacağını, depreme dayanıksız hastanelerin de yıkılacağını duyurmuştu. Şehir hastanelerine yeni cihaz ve ekipmanlar alındığı için kapanan bu hastanelerin tıbbi cihazları yerli yerinde duruyordu. Bu durumu ‘şans’ olarak yorumlayan sağlıkçılar, bu zor günlerde, yatak kapasitesini arttırmak açısından bu kararın çok önemli olduğunu vurguladı.