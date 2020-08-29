MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVakalar artınca kapanan hastaneler açılıyor
GeriGündem Vakalar artınca kapanan hastaneler açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vakalar artınca kapanan hastaneler açılıyor

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Vakalar artınca kapanan hastaneler açılıyor
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı, hasta sayılarında yaşanan ciddi artış nedeniyle daha önce kapatma kararı verilen bazı hastaneleri yeniden açacak.

Bu hastanelerden ilk ikisi Ankara Numune Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi oldu. Hastanelerin ilk etapta belli bölümleri kullanılmaya başlayacak. Numune Hastanesi, Ankara Hastanesi’ne, Yüksek İhtisas ise Gülhane’ye bağlı COVID Hastanesi olarak hizmet verecek. Kapanan hastanelerin yeniden açılması kararı, vaka sayılarında artış yaşanan diğer illerde de alınabilecek. Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin açılmasıyla bazı devlet hastanelerinin taşınacağını, depreme dayanıksız hastanelerin de yıkılacağını duyurmuştu. Şehir hastanelerine yeni cihaz ve ekipmanlar alındığı için kapanan bu hastanelerin tıbbi cihazları yerli yerinde duruyordu. Bu durumu ‘şans’ olarak yorumlayan sağlıkçılar, bu zor günlerde, yatak kapasitesini arttırmak açısından bu kararın çok önemli olduğunu vurguladı.

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle