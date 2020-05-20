‘Vakada beklenen düzeyde azalma var’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”na göre, dün 25 bin 382 test yapıldı, 1022 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 151 bin 615 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 882’ye, entübe hasta sayısı da 455’e geriledi. Dün 1318 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 112 bin 895’e ulaştı. Bakan Koca, Twitter’daki mesajında, “Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1.5 metre Sosyal Mesafe” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19’u gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Bakanlık çalışanları İstiklal Marşı’nı okudu. (AA)