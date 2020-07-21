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Hasan KIRMIZITAŞ- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu

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Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kurallara uymayıp, nizami maske takmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son günlerde vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insanların yoğun olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.

Maske takmayan vatandaşlar, polis ekiplerine çeşitli bahaneler sunmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

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