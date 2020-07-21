Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son günlerde vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insanların yoğun olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.

Maske takmayan vatandaşlar, polis ekiplerine çeşitli bahaneler sunmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.