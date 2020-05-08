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Haber Giriş: 08.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Vaka sayısındaki kısmi artış geriledi

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Vaka sayısındaki kısmi artış geriledi
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Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 641’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün vaka sayısında yaşanan kısmi artışın gerilediğini ifade etti.

Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”na göre, dün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 133 bin 721 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1260’a, entübe hasta sayısı da 665’e geriledi. Dün 4 bin 782 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 82 bin 984’e ulaştı. Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Test sayısı, yakında 1.5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil” dedi. 

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