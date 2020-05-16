‘Vaka sayısında kısmi artış var’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var” dedi. Bakan Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 38 bin 565 test yapıldı, 1708 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 146 bin 457 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 944’e, entübe hasta sayısı da 490’a geriledi.

‘HEP BİRLİKTE TEDBİR’

Dün 2 bin 103 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 106 bin 133’e ulaştı. Bakan Koca, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” dedi. Fahrettin Koca’nın dikkat çektiği önceki günkü vaka sayılarına göre, yapılan test sayısı 34821, yeni koronavirüs vaka sayısı ise 1635’ti.