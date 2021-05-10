Vaka sayısında 47. sıraya gerilemişti... Samsun Valisi'nden kritik uyarı

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarında şubat ve mart aylarından ilk sırada bulunan kenttin alınan tedbirlerle 47. sıraya gerilediğini vurguladı.

Vatandaşların tedbirlere ve kurallara titizlikle uymaya devam etmesi gerektiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs vaka sayılarında bir süredir yakaladığımız düşüş trendi, sizlerin tam kapanma süreci tedbirlerine gösterdiğiniz hassasiyetle bu hafta da devam etti ve bu sayede 47. sıraya kadar inmeyi başardık. Evet, son durum umut verici, çok mutluyuz ama asla yeterli değil. Özellikle, Ramazan Bayramı'na denk gelen, tam kapanmanın son haftası en önemli sınavımız olacak. Eğer tedbir ve kurallara titizlikle uymaya devam eder, bayramlaşmalarımızı telefonla gerçekleştirir, bu sınavı da başarıyla geçersek bayram sonrası bizi çok daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanalım."

Sabır ve fedakarlık için vatandaşlara teşekkür eden Dağlı, "Kısıtlamaların son bulduğu sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmemiz için bu bayramı bir fırsat olarak değerlendireceğiniz konusunda sizlere güveniyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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