Vaka sayısı zirve yaptı! Samsun’da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 348,36 olan Samsun'da bu oran 458,53’e yükseldi. Bakan Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan ilin Samsun olduğunu açıkladı.



İki haftadır en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun’da denetimler de sürüyor. Ekipler, kentin en kalabalık noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor. Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun’un, bazı cadde ve sokaklarındaki insan yoğunluğu son bulmuyor.



SOSYAL MESAFE UNUTULDU



İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalık dikkat çekti. Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş yapmayı ve gezmeyi sürdürdü.







‘KURALLARA UYALIM Kİ SAMSUN, NEFES ALSIN’



İnsanların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Murat Türkoğlu, “Tüm yetkililer kurallara uyulması için çağrı yapıyor. maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerekiyor. Ancak insanlar bu kurallara bile uymuyor. Ben esnafım ve bu pandemiden dolayı büyük bir zarar gördüm. İnsanlar kendisini korumuyor, cenaze oluyor, düğün oluyor herkes gidiyor, misafirlikler devam ediyor. Sanki Samsun, dünyadan ayrı bir yer, kimse dikkate almıyor. Bu durum hepimizi etkiliyor. Lütfen kurallara uyalım ki Samsun, nefes alsın. Hastaneler bile doldu, devlet elinden geleni yapıyor. Akşam yolda kimse yoktu, bekçi beni durdurdu ve maskem olmadığı için bana 900 lira ceza kesti. Ben bunu hak ettim, benim hatamdı. Samsun, her geçen gün pandemiden dolayı kan kaybediyor” dedi.



‘EN AZ 15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI’



Bazı kişilerin duyarsız davrandığını söyleyen Dursun Kavuran, “Sabah saatlerinde olmamıza rağmen Mecidiye Caddesi’nde kalabalık başladı, ilerleyen saatler de daha kalabalık olacak. Uyarılara rağmen eşe, dosta gidip gelenler var, duyarsız davranıyoruz. Bu nedenlerle Samsun, vaka sayısında zirvede yer alıyor. Gerçekten çok üzücü, hastaneler tıklım tıklım dolu. İnsanlar birbiriyle sohbet ederken, maskeler çıkarılıyor, birlikte sigara içiliyor. Duyarsızlıktan dolayı vaka sayısı artıyor. İnsanların dikkatli olması ve sadece kendilerini değil sevdiklerini de düşünmesi gerekiyor. Aslında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı olmalı, başka türlü baş edilmesi mümkün değil” diye konuştu.







‘İNŞALLAH KORONAVİRÜS BİTER VE OKULLARIMIZ AÇILIR’



Herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Emin Kaan Eren ise okuldan çıktığını ifade ederek, “Sokak kısıtlamasının daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu artış insanları da korkutuyor. İşi olmayanların dışarı çıkmaması lazım, çünkü onlar yüzünden kalabalık oluyor. Uzaktan eğitim gördüğümüz için zorlanıyoruz. İnşallah koronavirüs biter ve okullarımız da tamamen açılır” şeklinde konuştu.



‘HES UYGULAMASI ÇOK İYİ OLDU’



Yasemin Turan da, “Hayat zaten korkutuyor, o nedenle korkmuyorum. Olacaksa olur ne yapalım. Önlemlerin daha sıkı olması gerekiyor. HES uygulaması çok iyi oldu, bu uygulamaların hepsi bizim iyiliğimiz için. Aslında insanların bilinçli olması lazım. Siz ne yaparsanız yapan eğer insanlar bilinçli değilse hiçbir faydası olmuyor” dedi.

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