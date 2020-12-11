MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana’da denetimler sıklaştırıldı
GeriGündem Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana’da denetimler sıklaştırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gülşah ÖZGEN- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana’da denetimler sıklaştırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana’da denetimler sıklaştırıldı
Abone Olgoogle-news

ADANA’da artış gösteren vakalar üzerine kentin işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı.

Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana’da denetimler sıklaştırıldı
Son günlerde vaka sayıları yüksek seyreden illerden biri olan Adana’da polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan ya da sigara içenler ekipler tarafından uyarılıyor. Kentin güney mahallelerinde ise Türkçe-Arapça anonslar yapılarak iş yerleri önünde oluşan kalabalık dağıtılıyor. Mirzaçelebi Mahallesi'nde maske takmadan kalabalıkta yürüyen Mesut Yalçın (36), "İki çocuğum var. Onların ve kendi sağlığım için ben de kullanmak istiyorum ama bazen nefes alamıyoruz, nefesimiz daralıyor. Maskemizi ister istemez çıkartıyoruz. Tabi koronavirüse yakalanma riskimiz var, daha çok dikkat etmeliyiz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle