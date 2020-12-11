Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana’da denetimler sıklaştırıldı

Son günlerde vaka sayıları yüksek seyreden illerden biri olan Adana’da polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan ya da sigara içenler ekipler tarafından uyarılıyor. Kentin güney mahallelerinde ise Türkçe-Arapça anonslar yapılarak iş yerleri önünde oluşan kalabalık dağıtılıyor. Mirzaçelebi Mahallesi'nde maske takmadan kalabalıkta yürüyen Mesut Yalçın (36), "İki çocuğum var. Onların ve kendi sağlığım için ben de kullanmak istiyorum ama bazen nefes alamıyoruz, nefesimiz daralıyor. Maskemizi ister istemez çıkartıyoruz. Tabi koronavirüse yakalanma riskimiz var, daha çok dikkat etmeliyiz" dedi.