Vaka sayısı yine arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor” dedi.

Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 179 bin 831 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 722’ye, entübe hasta sayısı 291’e yükseldi. Dün bin 947 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364’e ulaştı.

Bakan Koca Twitter’dan, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske+mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” dedi.