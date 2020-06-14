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Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Vaka sayısı artmaya devam etti: 1459

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Vaka sayısı artmaya devam etti: 1459
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Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 792 oldu.

Dün vaka sayısı artmaya devam ederek 1459 olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek hepimizi” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 45 bin 92 test yapıldı, 1459 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 176 bin 677 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 684’e, entübe hasta sayısı 284’e yükseldi. Dün 985 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87’ye ulaştı.

Vaka sayısı artmaya devam etti: 1459

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