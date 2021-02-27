Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, son 1 haftada vaka artışı görülen iller sıralamasında ise 4'üncü sırada bulunan kentte tedbirler artırıldı. Hafta sonu kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri, il genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kurulan kontrol noktasında polis ekipleri, araçları durdurarak, sürücülerinin evrak ve kimliklerini kontrol etti. Sokağa çıkabileceğine dair belgesi bulunan sürücülere izin verilirken, kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenlere ise cezai işlem uygulandı.